На Київщині під час вибуху на цукровому заводі загинула людина. ФОТО

В Узині, на території цукрового комбінату стався вибух.

Встановлено, вибуховий пристрій був викопаний на полі під час збирання цукрового буряка. Вибух боєприпасу стався від механічного пошкодження, коли працівник заводу пошкодив його лопатою.

На місці події одразу прибули слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки, карета швидкої допомоги. Потерпілого 49-річного чоловіка з тяжкими травмами було направлено до лікарні. Однак, лікарям врятувати йому життя не вдалося.

Під час проведення огляду території заводу інших вибухових пристроїв, або їхніх залишків, що не здетонували, вибухотехніки не виявили.

З місця події вилучено деформовані металеві фрагменти різної форми та розмірів артилерійського снаряду часів Другої світової війни.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області