На Вінниччині під час ДТП жахливо загинув водій мопеду. ФОТО

Близько 14:00 години неподалік села Березівка Чернівецького району 20-річний водій мопеду, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в електроопору.

У результаті зіткнення водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці пригоди.

Слідчим призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлено причина автопригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області