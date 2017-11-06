На Полтавщині під час ДТП за участі мотоцикла, травмовані 4-ро людей. ФОТО

На Полтавщині під час ДТП за участі мотоцикла, травмовані 4-ро людей. ФОТО

22:02 06.11.2017
  • На Полтавщині під час ДТП за участі мотоцикла, травмовані 4-ро людей. ФОТО
  • На Полтавщині під час ДТП за участі мотоцикла, травмовані 4-ро людей. ФОТО
  • На Полтавщині під час ДТП за участі мотоцикла, травмовані 4-ро людей. ФОТО

ДТП сталась на автошляху Київ-Харків в с. Пишне Лубенського району.

Автомобіль «Сканія» напівпричепом, під керуванням 27-річного жителя Волинської області, під час обгону допустив зіткнення причепа з мотоциклом марки «ІЖ», під керуванням 18-річного мешканця Лубенського району, який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті ДТП, водій мотоциклу, а також троє його пасажирів, серед яких дві неповнолітні дівчини (2002 та 2004 року народження) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до Лубенської міської лікарні.

Правоохоронцями за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України та триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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