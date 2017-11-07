На Одещині під час вибуху автомобіля загинув чоловік. ФОТО

О 04:30, в с. Маяки Біляївського району стався вибух автомобіля. Водій помер.

Встановлено, що житель м. Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в с. Маяки, і попрямував до свого автомобіля «Нива-Шевроле», який був припаркований неподалік.

Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, в результаті якого 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Потерпілому була викликана карета швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер. Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

На місце події негайно виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУНП в Одеській області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. «Проводиться розслідування, за результатами якого правоохоронцями будуть зроблені висновки про мотиві і обставини скоєння даного злочину», - зазначив начальник ГУНП в Одеській області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області