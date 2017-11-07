На Закарпатті чоловік вбив жінку та вкоротив собі віку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Закарпатті чоловік вбив жінку та вкоротив собі віку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Співробітники поліції Закарпаття встановлюють обставини трагедії в Тячеві, де загинули двоє осіб: 32-річна жінка та 50-річний чоловік.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Вчора, 2 листопада, до поліції звернулася жителька Тячева та повідомила, що її сусідка прийшла до неї, була дуже схвильована та попросила терміново викликати поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 50-річний чоловік позбавив життя свою 32-річну співмешканку та наклав на себе руки.
На місці події працювали співробітники Тячівського відділу поліції та відділ з розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я людини, слідчого управління ГУНП. Правоохоронці встановили, що підозрюваний задушив співмешканку. Після вчиненого житель Тячева застрелився з рушниці, на яку мав офіційно дозвіл.
Зброю поліція вилучила та направила на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Слідство в даній справі триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпастькій області