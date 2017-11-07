Хулігана, який вчинив стрілянину біля дискотеки, затримала поліція Закарпаття. ФОТО
Хулігана, який вчинив стрілянину біля дискотеки, затримала поліція Закарпаття. ФОТО
Співробітники Рахівського відділення поліції встановили особу, яка підозрюється у хуліганських діях в селі Богдан.
Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав на дискотеку та налякав людей пострілами в повітря.
На службу «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік на Рахівщині приїхав до місця, де проходила сільська дискотека, та кілька разів вистрелив у повітря з предмету, ззовні схожого на пістолет.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що підозрюваним у вчиненні правопорушення є 25-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік під’їхав на автомобілі «Nissan Patrol» і за 100 метрів від закладу, де проходила сільська дискотека, вистрілив кілька разів у повітря.
Внаслідок його хуліганських дій ніхто не постраждав. Зброю вилучено, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо підозрюваного.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство з застосуванням зброї.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області