Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО

Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО

19:30 07.11.2017
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині тяжко травмовано велосипедиста. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та мікроавтобуса трапилась близько шостої години вечора.

Водій двоколісного у реанімації - стан його важкий.

На місці пригоди поліцейські встановили, що 39-річний дубенчанин, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», рухався вулицею Заводська у напрямку залізничного вокзалу. На ділянці дороги навпроти зупинки громадського транспорту «Волиця» у правий бік мікроавтобуса в’їхав 48-річний велосипедист. Зі слів очевидців пригоди, він виїжджав із другорядної дороги та не надав переваги у русі «Opel Vivaro», що рухався головною.

У результаті зіткнення велосипедист зазнав важких травм. Лікарі діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, політравму, перелом ребер та травматичний шок, мозкова кома. Чоловік перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.

За результатами медичного огляду водій мікроавтобуса був тверезим. Він пояснив слідчим, що аби уникнути зіткнення, намагався об’їхати велосипедиста, хоча той раптово з’явився на його шляху.

За фактом порушення правил безпеки руху у поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Пошкоджений транспорт доставлено на штрафмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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