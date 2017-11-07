На Рівненщині легковик розірвав підводу, кінь загинув, є поранені серед людей. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася у селі Пітушків Млинівського району до поліції надійшло напередодні, о пів на шосту вечора.

Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний мешканець села Довгошиї, водій автомобіля «Opel Zafira» на іноземній реєстрації, не врахував дорожню обстановку та зіткнувся із гужовою підводою під керуванням 69-річної жительки села Пітушків, яка рухалася у попутному напрямку.

Унаслідок ДТП жінку-погонича із політравмою, травмами голови, забоями плеча та хребта госпіталізували у реанімаційне відділення Млинівської центральної районної лікарні. За її життя борються лікарі. У результаті наїзду загинув кінь.

У салоні легковика окрім водія перебував пасажир, 47-річний місцевий мешканець, ніхто з них не постраждав.

Поліцейські освідчили кермувальника на стан алкогольного сп’яніння, алкотестер показав 1,1 проміле, що у п’ять з половиною разів перевищує допустиму норму.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області