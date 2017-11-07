На Чернігівщині рятувальники дістали з річки тіло місцевої жительки. ФОТО

О 15:35 до Служби порятунку «101» у Менському районі від працівників поліції надійшло повідомлення про те, що у р. Мена, яка протікає у районному центрі, виявлено тіло жінки.

За викликом прибули 5 чоловік особового складу 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця спеціальної техніки.

Рятувальники за допомогою човна транспортували тіло потопельниці до берега.

Як з'ясувалося, загиблою виявилася 41-річна місцева жителька.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області