Троє людей загинули та двоє поранені під час страшної ДТП на Закарпатті. ФОТО

Вчора, о 23:30, на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про аварію у смт Великий Бичків.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Як з‘ясували слідчі, водій автомобіля «Mitsubishi Outlander», рухаючись автодорогою у смт Великий Бичків, неподалік автозаправної станції не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом.

У результаті аварії 23-річний пасажир помер на місці аварії, ще двоє – 17-річний та 21-річний – пасажири померли у кареті швидкої допомоги. Крім того, двоє пасажирів авто – перебувають у лікарні. Їх стан лікарі характеризують як важкий. Потерпілих помістили до реанімації.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху,, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Стосовно водія автомобіля 22-річного мешканця села Водиця поліцейські вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Наразі його затримали згідно статті 208 КПК України «Затримання уповноваженою службовою особою».

У нього відібрали взірці крові на вміст алкоголю.

Якщо провину водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області