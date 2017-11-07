На Херсонщині рецидивіст на прохання сусіда по колонії помстився жінці. ФОТО

Зловмисник кинув у вікно приватного будинку пляшку із легкозаймистою речовиною, від чого загорілася штора.

Була третя година ночі, господарку розбудив гавкіт собаки, жінка прокинулася і змогла самостійно загасити полум’я. За 6 годин поліцейські затримали зловмисника. Причиною підпалу він назвав помсту за друга, якого нібито образила власниця будинку.

Подія сталася в одному з сіл Великоолександрівського району. 43-річна потерпіла розповіла, що коли прокинулася, то побачила біля свого двору невідомого чоловіка. Незнайомець нахилився, потім кинув у вікно пляшку. Жінка загасила пожежу, після чого зателефонувала у поліцію.



Слідчо-оперативна група ретельно оглянула місце скоєння злочину та вилучила пляшку-під пива із залишками дизпалива, а також рукавички зі слідами згоряння. Потерпіла запам’ятала прикмети невідомого та описала їх слідчо-оперативній групі.



Як повідомив начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук, поліцейські розділилися на кілька груп та провели ретельний подвірний обхід, опитали місцевих жителів. Люди розповіли, що на світанку у селі бачили немісцевого чоловіка, який питав дорогу до залізничної станції, що розташована у сусідньому населеному пункті.

Поліцейські одразу ж поїхали на станцію, де побачили схожого за прикметами чоловіка. Щойно незнайомець побачив поліцейських, то став тікати. Його наздогнали та доставили у відділення поліції для встановлення особи. Ним виявився 33-річний житель Білозерського району, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Чоловік сильно нервував та називав різні причини свого перебування у Великоолександрівському районі. Потім він зізнався у скоєнні підпалу.



Раніше судимий пояснив, що у в’язниці потоваришував зі своїм співкамерником. Той постійно жалівся на жінку, у якої в селі винаймав кімнату і яка вигнала його за пияцтво. Товариш попросив зловмисника, коли той звільниться, помститися за нього жінці. Раніше судимий виконав обіцянку. Він спеціально поїхав у село, там на місці приготував легкозаймисту речовину та у посадці чекав настання темряви. Потім пішов до потрібного будинку і кинув пляшку у вікно, намагаючись підпалити будинок.



Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

