На Вінниччині у кароколомну ДТП потрапила багатотонна фура. ФОТО
На Вінниччині у кароколомну ДТП потрапила багатотонна фура. ФОТО
07 листопада о 07:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Житомир-Могилів-Подільський на 107 км поблизу м. Калинівки сталась ДТП та необхідна допомога рятувальників.
Прибувши до місця події, бійці ДСНС встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю вантажного автомобіля «Volvo», стався розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину дороги.
Бійці чергового караулу провели роботи по змиванню паливно-мастильних матеріалів з автошляху.
До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області