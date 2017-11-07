На Вінниччині у кароколомну ДТП потрапила багатотонна фура. ФОТО

07 листопада о 07:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Житомир-Могилів-Подільський на 107 км поблизу м. Калинівки сталась ДТП та необхідна допомога рятувальників.

Прибувши до місця події, бійці ДСНС встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю вантажного автомобіля «Volvo», стався розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину дороги.

Бійці чергового караулу провели роботи по змиванню паливно-мастильних матеріалів з автошляху.

До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області