Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО

Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО

15:00 07.11.2017
  • Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО
  • Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО
  • Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО

07 листопада о 9:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по пр. Рокосовського, 3-В, на 2-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа.

На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели по сходовій клітинці на безпечну відстань 25 осіб. За допомогою драбини з 2-го поверху вивели жінку. В кімнаті, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року. О 10:08 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі кімната вигоріла повністю.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.