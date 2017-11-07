Під час пожежі у Києві жахливо загинув власник квартири. ФОТО

07 листопада о 9:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по пр. Рокосовського, 3-В, на 2-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа.

На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели по сходовій клітинці на безпечну відстань 25 осіб. За допомогою драбини з 2-го поверху вивели жінку. В кімнаті, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року. О 10:08 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі кімната вигоріла повністю.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві