На Тернопільщині під час кошмарної ДТП у тумані загинула людина. ФОТО

На Тернопільщині під час кошмарної ДТП у тумані загинула людина. ФОТО

21:00 07.11.2017
  • На Тернопільщині під час кошмарної ДТП у тумані загинула людина. ФОТО
  • На Тернопільщині під час кошмарної ДТП у тумані загинула людина. ФОТО
  • На Тернопільщині під час кошмарної ДТП у тумані загинула людина. ФОТО

Нещастя сталось 07 листопада близько п'ятої години ранку на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік смт. Підволочиськ

Там під колесами автомобіля загинув хмельниччанин, 1984 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, потерпілий стояв неподалік власного автомобіля марки SMART FORFOUR, коли його збив водій Volkswagen Transporter. Чоловік загинув на місці автопригоди. Після наїзду бус протаранив ще й задню частину автомобіля загиблого.

За словами кермувальника Volkswagen Transporter, він не бачив нікого на дорозі через туман. Так це чи ні, встановить слідство. За словами заступника начальника відділу ГУНП Олександра Марченка, на момент дорожньо-транспортної пригоди було темно, а дорога не освітлена.

Не бачила, як та що сталося і пасажир автомобіля SMART FORFOUR, оскільки сиділа в салоні авто. Жінка за меддопомогою не зверталася. Подія внесена в ЄРДР за частиною 2 статті 286 ККУ - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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