Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО
Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО
Броварським відділом поліції розшукується підозрюваний у вчинені тяжкого злочину - Ростомян Левон Гагикович, 07.11.1986 року народження, місцевий житель.
Даний громадянин обгрунтовно підозрюється у вбивстві 36-річного місцевого жителя, учасника АТО. Бездиханне тіло останнього, з численними колото-різаними ранами, виявили правоохоронці поблизу одного з Броварських розважальних закладів, близько 4.00 години, 21 жовтня.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Триває комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, або є свідками даного злочину, повідомте про це до чергової частини Броварського відділу поліції за номером телефону (097) 759-43-24, або на спецлінію поліції «102». АНОНІМНІСТЬ ГАРАНТУЄМО!
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області