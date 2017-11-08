Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО

Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО

21:30 08.11.2017
  • Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО
  • Поліція Київщини розшукує підозрюваного у вбивстві бійця АТО у Броварах. ФОТО

Броварським відділом поліції розшукується підозрюваний у вчинені тяжкого злочину - Ростомян Левон Гагикович, 07.11.1986 року народження, місцевий житель.

Даний громадянин обгрунтовно підозрюється у вбивстві 36-річного місцевого жителя, учасника АТО. Бездиханне тіло останнього, з численними колото-різаними ранами, виявили правоохоронці поблизу одного з Броварських розважальних закладів, близько 4.00 години, 21 жовтня.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Триває комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, або є свідками даного злочину, повідомте про це до чергової частини Броварського відділу поліції за номером телефону (097) 759-43-24, або на спецлінію поліції «102». АНОНІМНІСТЬ ГАРАНТУЄМО!

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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