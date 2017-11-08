У селі на Вінниччині п’яний дебошир вчинив стрілянину біля клубу. ФОТО

Близько 21:30, до Оратівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя с. Кошлани про те, що неподалік будинку культури невідомий п’яний чоловік з мисливської рушниці вчиняє хаотичні постріли.

Як розповів начальник оратівської поліції Сергій Предоляк, на місце правопорушення одразу виїхали працівники групи швидкого реагування поліції та слідчо-оперативна група. Опитавши свідків, неподалік місця вчинення правопорушення поліція затримала зловмисника.

Ним виявився 36-річний житель Дніпропетровської області. Кілька днів тому чоловік приїхав у село на заробітки. Він працевлаштувався на місцевому сільгосппідприємстві. Відсвяткувавши з товаришами свій приїзд, нетверезий чоловік безпричинно влаштував стрілянину.

У правопорушника поліцейські вилучили мисливську рушницю «ТОЗ – 34 Е». З’ясувалося, що вона у затриманого знаходилась на законних підставах.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили 12 відстріляних гільз калібру 12 мм.

Свої дії затриманий пояснити не зміг.

Порушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області