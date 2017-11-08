На Буковині мікроавтобус вбив пішохода за кілька метрів від переходу. ФОТО

Трагічна автопригода сталася уночі в селі Оршівці. Чернівчанин, керуючи фургоном марки «Фіат», допустив наїзд на 76-річного пішохода. Останній перетинав автошлях поза межами пішохідного переходу.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер загинув на місці події. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в місті Кіцмань.

За результатами медичного освідчення водій «Фіата» був тверезий.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Для з’ясування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено низку експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області