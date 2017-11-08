На Тернопільщині люди ледь не розтерзали водія, що збив трьох пішоходів. ФОТО

Напередодні, близько 19:00, у селі Біла водій автомобіля Ford на пішохідному переході збив трьох чоловіків.

На місце автопригоди виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та начальник обласного управління поліції краю Олександр Богомол. За попередньою інформацією, водій не обрав безпечної швидкості і не встиг пригальмувати, коли на проїжджій частині з'явилися люди.

Аби місцеві мешканці не вчинили самосуд з водієм, його забрали правоохоронці. Вже в лікарні кермувальника освідчать на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Потерпілих забрала швидка. Двоє з них на момент приїзду бригади екстреної меддопомоги були без свідомості. У травмованих численні переломи, політравми, забої.

Дана подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області