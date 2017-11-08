У Києві під час ДТП трагічно загинув водій легкового автомобіля. ФОТО

У Києві під час ДТП трагічно загинув водій легкового автомобіля. ФОТО

12:40 08.11.2017
  • У Києві під час ДТП трагічно загинув водій легкового автомобіля. ФОТО
  • У Києві під час ДТП трагічно загинув водій легкового автомобіля. ФОТО

Автопригода сталася близько 08:30 на вулиці Вадима Гетьмана: зіткнулися три автомобілі. Київські правоохоронці отримали повідомлення, що в Солом'янському районі трапилася аварія зі смертельними наслідками. На місце події відразу прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.

Прибувши на місце автопригоди, поліцейські встановили, що зіткнулися "Hyundai Tucson", "Dacia Logan" та "Chery QQ".

У результаті "Chery QQ" затиснуло між двома іншими автівками, а відтак водій отримав смертельні травми. Дані на потерпілого встановлюються.

За попередньою інформацією, ДТП сталася з вини водія "Hyundai Tucson": він виїхав на смугу зустрічного руху, де спочатку зіткнувся з "Dacia Logan", а цей транспортний засіб у свою чергу - з "Chery QQ".

Зараз на місці працюють співробітники поліції. Вони встановлюють механізм автопригоди та спілкуються зі свідками цієї аварії.

Вказана подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в ході розслідування якого будуть встановлені всі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Увага! Ми маємо оригінальне відео з місця ДТП, тому слідкуйте за нашими пдольшими повідомленнями

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