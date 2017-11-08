У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО

У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО

17:00 08.11.2017
  • У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО
  • У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО
  • У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО
  • У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО
  • У Новомосковську поліцейські виявили у квартирі арсенал зброї. ФОТО

Загалом під час обшуку в оселі 38-річного місцевого мешканця правоохоронці вилучили понад 1350 патронів різного калібру, 1 гранату РГД-5 із запалом, 6 пістолетів та 6 револьверів різного калібру.

Все вилучене направлено на експертизу.

Санкціонований судом обшук провели співробітники управління карного розшуку та слідчі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Щодо власника арсеналу зброї поліція вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

 

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