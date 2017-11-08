У Білій Церкві рятувальники деблокували водія, який постраждав у ДТП. ФОТО

У Білій Церкві рятувальники деблокували водія, який постраждав у ДТП. ФОТО

15:22 08.11.2017
  • У Білій Церкві рятувальники деблокували водія, який постраждав у ДТП. ФОТО
  • У Білій Церкві рятувальники деблокували водія, який постраждав у ДТП. ФОТО

О 12:38 до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського виникла дорожньо-транспортна пригода.

До місця події негайно виїхав особовий склад 4-го рятувального відділення групи рятувальних робіт.

Як стало відомо по прибуттю, що водій автомобіля «ВАЗ» не дотримався дистанції руху і авто зіткнулось з автомобілем «Рено Меган».

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту провели деблокування водія «ВАЗу», якого затисло пошкодженими елементами конструкції авто та  передали працівникам швидкої медичної допомоги.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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