У Білій Церкві рятувальники деблокували водія, який постраждав у ДТП. ФОТО

О 12:38 до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського виникла дорожньо-транспортна пригода.

До місця події негайно виїхав особовий склад 4-го рятувального відділення групи рятувальних робіт.

Як стало відомо по прибуттю, що водій автомобіля «ВАЗ» не дотримався дистанції руху і авто зіткнулось з автомобілем «Рено Меган».

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту провели деблокування водія «ВАЗу», якого затисло пошкодженими елементами конструкції авто та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області