На Буковині крадії під час втечі пошкодили автомобіль поліції. ФОТО

Повідомлення про крадіжку сейфу з мисливською зброєю в одному з багатоквартирних будинків райцентру надійшло до Кіцманського відділу поліції близько 15 години.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група з’ясувала, що невідомі особи проникли до приватного помешкання, підібравши ключ до вхідних дверей. Також злодії поцупили гроші та ювелірні вироби господарів квартири.

Вже за кілька хвилин до поліції зателефонував місцевий житель і повідомив, що бачив підозрілого чоловіка із сейфом в руках, котрий сідав до автомобіля. Завдяки пильності небайдужого громадянина працівникам поліції вдалося дізнатися частину номерного знака автівки ймовірних зловмисників.

За допомогою системи відеонагляду, що функціонує в районі, правоохоронці швидко встановили вказаний автомобіль та з’ясували, що він рухається в напрямку Івано-Франківської області. На перехоплення крадіїв було орієнтовано дві групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Коли поліцейські наздогнали правопорушників, ті проігнорували червоні проблискові маячки і, збільшивши швидкість, продовжили рух.

Правоохоронцям вдалося заблокувати втікачів на автошляху поблизу Кіцманя. Намагаючись втекти, зловмисники в’їхали в службовий автомобіль чергової частини, який перекривав їм дорогу. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На встановлення та затримання крадіїв поліцейським знадобилося не більше півгодини часу.

При огляді транспортного засобу та двох чоловіків, котрі знаходилися в салоні автомобіля, працівники поліції виявили поцуплені речі та документи потерпілих. В кюветі неподалік правоохоронці знайшли викрадену зброю, якої крадії намагалися позбутися. Крім цього, в автомобілі було виявлено та вилучено боєприпаси, що не належали потерпілим. Вилучене направлено на експертизу. Наразі поліцейські з’ясовують походження даних боєприпасів.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обидва чоловіки є уродженцями Івано-Франківської області, віком 32 та 40 років. Затримані раніше неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області