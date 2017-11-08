У Кривому Розі поліція розшукує свідків ДТП, в якій постраждала дитина. ФОТО

У Кривому Розі поліція розшукує свідків ДТП, в якій постраждала дитина. ФОТО

21:00 08.11.2017
  • У Кривому Розі поліція розшукує свідків ДТП, в якій постраждала дитина. ФОТО
  • У Кривому Розі поліція розшукує свідків ДТП, в якій постраждала дитина. ФОТО
  • У Кривому Розі поліція розшукує свідків ДТП, в якій постраждала дитина. ФОТО

Криворізький відділ поліції звертається до усіх, хто став свідком дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 7 листопада о 16:45 в Саксаганському районі міста.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка посприяє проведенню повного, об’єктивного та всебічного розслідування, просимо Вас повідомити про це за телефоном 096-217-64-37 або 102.

У вечірній час доби 7 листопада автомобіль «Daewoo lanos» під керування 27-річного місцевого мешканця скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, у той час коли він перебігав дорогу неподалік регульованого пішохідного переходу у напрямку вул. Дишинського. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина опинився у лікарні з численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

 

За вказаним фактом працівниками поліції внесли відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі правоохоронці встановлюються усі обставини справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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