На Буковині поліція затримала викрадачів престижних іномарок. ФОТО

На Буковині поліція затримала викрадачів престижних іномарок. ФОТО

01:00 09.11.2017
  • На Буковині поліція затримала викрадачів престижних іномарок. ФОТО
  • На Буковині поліція затримала викрадачів престижних іномарок. ФОТО

На даний час правоохоронці перевіряють учасників злочинної групи на причетність до скоєння злочинів як на території Чернівецької області, так і в інших регіонах України.

Працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали злочинну групу, яка здійснювала незаконні заволодіння транспортних засобів престижних марок. Зокрема, встановлено причетність зловмисників до викрадення автомобіля «Toyota Land Cruiser 200» наприкінці жовтня у Чернівцях.

Організатором злочинної групи є раніше судимий 38-річний житель Київської області. У здійсненні протиправної діяльності йому допомагав 50-річний буковинець з Хотинського району. Під час огляду одного з автомобілів зловмисників поліцейські виявили спеціальне обладнання для внесення змін у номер кузова, електронний блок для запуску двигуна та номерні знаки, що використовувалися для прикриття. В ході поверхневого огляду правоохоронці знайшли та вилучили у буковинця пістолет, на який у нього не було необхідних дозвільних документів. Працівники поліції відправили зброю на експертне дослідження.

Обох чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ – викрадений позашляховик «Toyota Land Cruiser 200» – вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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