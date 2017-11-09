На Донеччині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО
На Донеччині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО
У Донецькій області шукають 17-річну Настю Шморгун.
9 жовтня 2017 року Настя пішла з дому у с. Красноподілля і з того часу де вона - невідомо.
Прикмети дитини:
165 см на зріст, темно-русяве волосся довжиною нижче плечей, карі очі.
Особливі прикмети:
зліва біля носу є світла родимка.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ