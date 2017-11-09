На Донеччині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

На Донеччині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

05:00 09.11.2017
У Донецькій області шукають 17-річну Настю Шморгун.

9 жовтня 2017 року Настя пішла з дому у с. Красноподілля і з того часу де вона - невідомо.

Прикмети дитини: 
165 см на зріст, темно-русяве волосся довжиною нижче плечей, карі очі.
Особливі прикмети: 
зліва біля носу є світла родимка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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