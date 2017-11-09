View the full image На Донеччині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

У Донецькій області шукають 17-річну Настю Шморгун. 9 жовтня 2017 року Настя пішла з дому у с. Красноподілля і з того часу де вона - невідомо.

Прикмети дитини: 165 см на зріст, темно-русяве волосся довжиною нижче плечей, карі очі. Особливі прикмети: зліва біля носу є світла родимка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ