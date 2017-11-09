Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО
Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО
Смертельна ДТП сталась поблизу селища Степанівка у Краснокутському районі.
О 18:30 до поліції надійшло повідомлення, що там зіштовхнулися «КамАЗ», «МАЗ» та «Ауді».
Попередньо встановлено, що автомобіль «Ауді» під керуванням 30- річного жителя селища Пархомівка рухався трасою Котельва- Краснокутськ у напрямку смт. Краснокутськ.
Під час руху він здійснив обгін автомобіля «МАЗ», не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «КамАЗ». Після чого «Ауді» з’їхав на узбіччя, а «КамАЗ» зіштовхнувся з автомобілем «МАЗ».
Водій автомобіля «МАЗ» випав з кабіни та потрапив під причеп «КамАЗу». Від отриманих травм чоловік загинув.
До Краснокутської ЦРЛ доставлені пасажири «КамАЗу» - 29-річний чоловік (стан здоров’я задовільний), 28-річний чоловік (стан тяжкий). Також шпиталізовані водії «КамАЗу» та «Ауді».
Стан їхнього здоров’я задовільний.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області