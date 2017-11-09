Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО

Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО

08:20 09.11.2017
  • Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО
  • Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО
  • Під час ДТП на Харківщині один із водіїв випав із кабіни та загинув. ФОТО

Смертельна ДТП сталась поблизу селища Степанівка у Краснокутському районі.

О 18:30 до поліції надійшло повідомлення, що там зіштовхнулися «КамАЗ», «МАЗ» та «Ауді».

Попередньо встановлено, що автомобіль «Ауді» під керуванням 30- річного жителя селища Пархомівка рухався трасою Котельва- Краснокутськ у напрямку смт. Краснокутськ.

Під час руху він здійснив обгін автомобіля «МАЗ», не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «КамАЗ». Після чого «Ауді» з’їхав на узбіччя, а «КамАЗ» зіштовхнувся з автомобілем «МАЗ».

Водій автомобіля «МАЗ» випав з кабіни та потрапив під причеп «КамАЗу». Від отриманих травм чоловік загинув.

До Краснокутської ЦРЛ доставлені пасажири «КамАЗу» - 29-річний чоловік (стан здоров’я задовільний), 28-річний чоловік (стан тяжкий). Також шпиталізовані водії «КамАЗу» та «Ауді».

Стан їхнього здоров’я задовільний.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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