На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО
На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО
У селі Опришени 75-річний місцевий житель, керуючи гужовою повозкою, допустив зіткнення з автомобілем марки «Мерседес Віто 112» під керуванням 39-річного односельчанина.
Поліцейські встановили, що візник не надав перевагу у русі мікроавтобусу, який рухався головною дорогою.
В результаті зіткнення водій та пасажирка повозки отримали численні травми.
За попередньою інформацією, всі учасники автопригоди були тверезі.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області