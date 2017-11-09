На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО

На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО

09:02 09.11.2017
  • На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО
  • На Буковині гужова підвода не пропустила бус, двоє людей поранені. ФОТО

У селі Опришени 75-річний місцевий житель, керуючи гужовою повозкою, допустив зіткнення з автомобілем марки «Мерседес Віто 112» під керуванням 39-річного односельчанина.

Поліцейські встановили, що візник не надав перевагу у русі мікроавтобусу, який рухався головною дорогою.

В результаті зіткнення водій та пасажирка повозки отримали численні травми.

За попередньою інформацією, всі учасники автопригоди були тверезі.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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