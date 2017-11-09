На Закарпатті поліцейські водночас розкрили вбивство та попередили самогубство. ФОТО

На Закарпатті поліцейські водночас розкрили вбивство та попередили самогубство. ФОТО

11:21 09.11.2017
  • На Закарпатті поліцейські водночас розкрили вбивство та попередили самогубство. ФОТО
  • На Закарпатті поліцейські водночас розкрили вбивство та попередили самогубство. ФОТО
  • На Закарпатті поліцейські водночас розкрили вбивство та попередили самогубство. ФОТО

Співробітники Рахівського відділення поліції розшукали в закинутому будинку чоловіка, який через ревнощі вбив дружину. Правоохоронці встигли вчасно – чоловік намагався вкоротити собі віку. Підозрюваного затримано, його охороняє поліція, доки лікарі надають медичну допомогу.

Вчора, 08 листопада, на лінію «102» звернувся житель села Росішка Рахівського району та повідомив про вбивство. На місце події виїхали група реагування патрульної поліції, оперативники та дільничні, які встановили, що трагедія трапилася при свідках. Місцева мешканка розповіла, що до їх односельчанки просто на вулиці підійшов чоловік, з яким та не проживала вже майже рік. 31-річний чоловік посварився з 34-річною дружиною, після чого дістав ніж і вдарив її у шию. Жінка померла ще до приїзду медиків, а чоловік втік. Потерпіла була матір’ю двох малолітніх дітей.

ГРПП спільно зі слідчо-оперативною групою обшукали все село та прилеглі території у пошуках підозрюваного. Його знайшли за кілометр від місця скоєння злочину у будинку без номера в урочищі «Поток». Чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі вени. Працівники поліції не допустили цього. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Він на даний час знаходиться в Рахівській районній лікарні. Там поліція виставила охорону.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Чоловік пояснив поліції, що вбив дружину через ревнощі. Знаряддя злочину вилучено. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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