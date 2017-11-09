Внаслідок ДТП на Полтавщині один водій загинув, інший у лікарні. ФОТО

Внаслідок ДТП на Полтавщині один водій загинув, інший у лікарні. ФОТО

21:30 09.11.2017
  • Внаслідок ДТП на Полтавщині один водій загинув, інший у лікарні. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Полтавщині один водій загинув, інший у лікарні. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Полтавщині один водій загинув, інший у лікарні. ФОТО

До чергової частини Хорольського відділу поліції надійшло повідомлення, що на трасі Київ-Харків-Довжанський (254-256 км.) поблизу с. Мар’янівна трапилася дорожньо-транспортна пригода з травмованими.

Першими на місце події прибула група реагування патрульної поліції Хорольського відділу.

Встановлено, що водій вантажного автомобіля «Fiat Ducato», допустив зіткнення з легковим автомобілем «Hyundai Santa Fe». 32-річний водій автомобіля Fiat від отриманих травм загинув на місці. Водій Hyundai (1982 р.н) отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги доставлений до лікарні.

Поліцейські з’ясовують обставини та причини ДТП наразі встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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