На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО

На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО

13:40 09.11.2017
  • На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО
  • На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО
  • На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО
  • На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО
  • На Вінниччині відро з глиною впало на чоловіка, який копав криницю. ФОТО

09 листопада о 08:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Вінницькі Хутори Вінницького району під час чистки криниці травмовано людину.

Бійці ДСНС, що прибули на  виклик встановили, що під час проведення робіт на чоловіка, який знаходився на глибині близько 18 метрів зірвалося відро із глиною.

Особовий склад рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №5 м. Вінниці за допомогою рятувальної мотузки підняли потерпілого 42-- річного чоловіка без свідомості на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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