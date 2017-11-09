У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО

У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО

14:00 09.11.2017
  • У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО
  • У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО
  • У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО
  • У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО

В результаті ДТП на проспекті Науки постраждали троє осіб.

Водій та два пасажири автомобіля «Фольксваген» з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Інформація про подію надійшла до поліції 9 листопада близько 3:10. За попередніми даними, автомобіль «Фольксваген» наїхав на припарковані автівки «Смарт», «Мітсубісі», «Додж» та «Фіат».

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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