У Харкові "Фольксваген" протаранив чотири машини, є поранені. ФОТО

В результаті ДТП на проспекті Науки постраждали троє осіб.

Водій та два пасажири автомобіля «Фольксваген» з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Інформація про подію надійшла до поліції 9 листопада близько 3:10. За попередніми даними, автомобіль «Фольксваген» наїхав на припарковані автівки «Смарт», «Мітсубісі», «Додж» та «Фіат».