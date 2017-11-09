У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО
У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО
О 16:51 на окружній дорозі в місті Харкові зіштовхнулись автомобілі "Фольксваген пасат" та "Рено Магнум".
41-річного водія «Рено Магнум» бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до відділення політравми Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Обставини ДТП встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області