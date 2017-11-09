У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО

У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО

18:00 09.11.2017
  • У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО
  • У Харкові під час ДТП на окружній дорозі загинула людина. ФОТО

О 16:51 на окружній дорозі в місті Харкові зіштовхнулись автомобілі "Фольксваген пасат" та "Рено Магнум".

41-річного водія «Рено Магнум» бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до відділення політравми Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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