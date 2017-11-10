На Прикарпатті чоловіка судитимуть за вирощування та збут канабісу

Косівським відділом Коломийської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 58-річного мешканця Косова.

Встановлено, що обвинувачений незаконно придбав та зберігав по місцю свого проживання вогнепальну зброю, незаконно вирощував нарковмісні рослини роду «канабіс» (Cannabis), а також виготовляв та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»), ч. 1 ст. 310 («Посів або вирощування снотворного маку»), ч. 1 ст. 309 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів») Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області