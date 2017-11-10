У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО

У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО

07:20 10.11.2017
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО
  • У Києві вночі палав супермаркет "Ашан", шо на проспекті Ватутіна. ФОТО

Вночі, близько першої години, на столичний проспект Ватутіна примчали щонайменше десять пожежних екіпажів, адже викликали службу ДСНС за сигналом підвищеного рівню небезпеки.

У торгівельно-розважальному центрі «Скаймол», над паркінгом супермаркету «Ашан», щось спалахнуло та задимилося так, що як би не ніч, стовп цього диму могли б бачити люди з кількох районів Києва.

Безпосередньо на місті пожежі рятувальників та нашу знімальну групу зустрів їдкий запах горілого пластику.  

Дістатися джерела пожежі  вогнеборцям було надзвичайно складно, але професіоналізм переміг. Врешті решт пожежу було приборкано.  За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі поки залишається невідомою.

Увага! Ми маємо ексклюзивне відео з місця інциденту, том слідкуйте за нашими подальшими повідомленнями !    

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