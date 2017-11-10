На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО

На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО

08:40 10.11.2017
  • На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО
  • На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО
  • На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО

На відрізку дороги між селами Сорока-Червоне сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 76-річний місцевий житель.

Водій автобуса сполученням «Липовець-Умань» допустив наїзд на пенсіонера, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди. 

Автопригода сталась напередодні близько 20:00 години. За кермом автобуса «Еталон» перебував 49-річний житель Липовецького району.

За попередніми даними слідства, показами свідків та очевидців, встановлено, що чоловік намагався перейти дороги у невстановленому місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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