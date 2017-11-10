На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО
На Вінниччині людину на смерть збив рейсовий автобус. ФОТО
На відрізку дороги між селами Сорока-Червоне сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 76-річний місцевий житель.
Водій автобуса сполученням «Липовець-Умань» допустив наїзд на пенсіонера, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.
Автопригода сталась напередодні близько 20:00 години. За кермом автобуса «Еталон» перебував 49-річний житель Липовецького району.
За попередніми даними слідства, показами свідків та очевидців, встановлено, що чоловік намагався перейти дороги у невстановленому місці.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області