На Буковині п’яна жінка за кермом вилетіла у кювет, троє людей у шпиталі. ФОТО

На момент скоєння ДТП у автівці знаходилось четверо осіб, троє з яких госпіталізовано до медичної установи.

Наперердодні 18-річна жителька Новоселицького району, керуючи автомобілем марки «БМВ» на іноземній реєстрації, їхала центральною автодорогою в селі Магала. Дівчина не впоралась з керуванням та допустила виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини, що спричинило його перекидання.

Внаслідок цього, водія та двох пасажирів іномарки з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім цього, лікарі діагностували у потерпілих алкогольну інтоксикацію. Ще одну пасажирку медичні працівники оглянули і відпустили додому.

За фактом даної ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області