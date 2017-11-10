У Херсоні поліція викрила та одразу ж "прикрила" два борделі. ФОТО

У Херсоні працівники Головного управління Національної поліції та прокуратури області припинили незаконну діяльність двох масажних салонів, в яких надавалися послуги інтимного характеру.

Заклади функціонували у Суворовському та Дніпровському районах. Організатори закладів свою незаконну діяльність завуалювали під салони, де понад 30 жінок шляхом масажу доводили клієнтів до отримання ними сексуальної насолоди. Вартість одного сеансу коштувала від 600 до 4250 гривень.

Як розповів начальник відділу протидії торгівлі людьми обласного главку поліції Олег Шанько, поліцейські встановили, що свою незаконну діяльність організатори борделів розпочали з кінця минулого року. Вони широко рекламували свої послуги за допомогою реклами в Інтернеті та листівок, які розклеювали на дошках оголошень, прикріпляли до автомобілів та роздавали на вулиці чоловікам. Прийом клієнта здійснювався за попереднім записом по мобільному телефону. Послугами салонів користувалися як чоловіки, так і жінки.

В ході обшуків поліцейські вилучили кошти та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльності салонів. Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.302 Кримінального кодексу України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» та ч.2 ст.303 ККУ «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Організаторам незаконного бізнесу може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області