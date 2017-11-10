У Львові закривавлений чоловік сидів на тротуарі з пістолетом у руці. ФОТО

Сьогодні, близько опівночі, на телефон 102 зателефонував заявник та повідомив, що на вулиці Стрийській, на тротуарі сидить чоловік, весь в крові, а в руках тримає пістолет.

Патрульні направилися туди та побачили вказану особу. Офіцери попередили, що підійдуть до нього та попросили не робити різких рухів. В ногах в особи лежав предмет, схожий на пістолет у розібраному вигляді. Обличчя чоловіка було все в крові.

Громадянин представився, а на запитання, що трапилося відповів, що впав та вдарився головою. Неподалік від місця патрульні виявили решту частин від пістолета. Особа відмовилася надати пояснення щодо мети свого перебування тут.

Також сказав, що дозвіл на зброю в нього є, проте з собою його не носить. Від медичної допомоги відмовився. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції та експерта, який вилучив складові предмета схожого на пістолет.

Особу доставили до відділу поліції. Попередня кваліфікація – незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

