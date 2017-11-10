На Вінниччині помер у лікарні збитий легковиком велосипедист. ФОТО

У Калинівському районі водій автомобіля «ВАЗ 2110» допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Аварія сталась біля міста Калинівки близько 18:00.

29-річний вінничанин, рухаючись на автомобілі «ВАЗ 2110», допустив наїзд на велосипедиста. За словами водія, потерпілий сидів на проїзній частині дорозі, а велосипед лежав поруч. Він намагався уникнути наїзду на чоловіка, але був засліплений фарами зустрічної машини. У результаті – зачепив чоловіка правим крилом машини.

Потерпілим виявився 47-річний житель с. Хомутинці. Без свідомості з закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини він був доставлений у реанімаційне відділення районної лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.

Водій машини пройшов медичне освідування на стан сп’яніння. Він тверезий.

Слідчим призначено проведення ряду експертиз, за результатами яких будуть встановлені причини та обставини автопригоди.

Слідством відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області