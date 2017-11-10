Поліцейські вилучили арсенал боєприпасів у мешканця Покровська. ФОТО

3 бойові гранати, майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, 4 сигнальні та 3 димові шашки ховав у власному будинку 28-річний чоловік.

За зберігання боєприпасів покровчанин може опинитися за ґратами на строк до 7 років.

Співробітники Покровського відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає у себе вдома боєприпаси.

Під час проведення обшуку оселі в шафі була виявлена сумка, в які знаходились 2 гранати Ф-1, граната РГД-5, 120 набоїв калібру 5,45 мм та 17 набоїв калібру 9 мм, пістолет, 4 сигнальні та 3 димові шашки



Де взяв та навіщо зберігав ці смертоносні предмети, чоловік пояснити відмовився.

Вилучені бойові припаси відправлені на експертизу.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

