У Львівській області шукають 16-річну Настю. ФОТО
У Львівській області шукають 16-річну Настю. ФОТО
На Львівщині шукають 16-річну Настю Резекулову.
8 листопада 2017 року Настя пішла з дому у с. Підберізці і досі назад не повернулась.
Прикмети дитини:
170 см на зріст, світло-русяве волосся, сірі очі.
Одяг:
чорна куртка, в’язана кофта, сірі джинси, чорні чоботи
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ