У Львівській області шукають 16-річну Настю. ФОТО

У Львівській області шукають 16-річну Настю. ФОТО

21:30 10.11.2017
На Львівщині шукають 16-річну Настю Резекулову.

8 листопада 2017 року Настя пішла з дому у с. Підберізці і досі назад не повернулась.

Прикмети дитини: 
170 см на зріст, світло-русяве волосся, сірі очі.
Одяг: 
чорна куртка, в’язана кофта, сірі джинси, чорні чоботи

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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