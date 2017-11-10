View the full image У Львівській області шукають 16-річну Настю. ФОТО

8 листопада 2017 року Настя пішла з дому у с. Підберізці і досі назад не повернулась. На Львівщині шукають 16-річну Настю Резекулову.

Прикмети дитини: 170 см на зріст, світло-русяве волосся, сірі очі. Одяг: чорна куртка, в’язана кофта, сірі джинси, чорні чоботи

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ