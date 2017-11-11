На Закарпатті чоловік вбив жінку та вкоротив собі віку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Закарпатті чоловік вбив жінку та вкоротив собі віку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

19:02 11.11.2017
Відео

Співробітники поліції Закарпаття встановлюють обставини трагедії в Тячеві, де загинули двоє осіб: 32-річна жінка та 50-річний чоловік.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Днями до поліції звернулася жителька Тячева та повідомила, що її сусідка прийшла до неї, була дуже схвильована та попросила терміново викликати поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 50-річний чоловік позбавив життя свою 32-річну співмешканку та наклав на себе руки.

На місці події працювали співробітники Тячівського відділу поліції та відділ з розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я людини, слідчого управління ГУНП. Правоохоронці встановили, що підозрюваний задушив співмешканку. Після вчиненого житель Тячева застрелився з рушниці, на яку мав офіційно дозвіл.

Зброю поліція вилучила та направила на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Слідство в даній справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпастькій області

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