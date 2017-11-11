Хулігана, який вчинив стрілянину біля дискотеки, затримала поліція Закарпаття. ФОТО

Хулігана, який вчинив стрілянину біля дискотеки, затримала поліція Закарпаття. ФОТО

08:00 11.11.2017
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Співробітники Рахівського відділення поліції встановили особу, яка підозрюється у хуліганських діях в селі Богдан.

Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав на дискотеку та налякав людей пострілами в повітря.

На службу «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік на Рахівщині приїхав до місця, де проходила сільська дискотека, та кілька разів вистрелив у повітря з предмету, ззовні схожого на пістолет.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що підозрюваним у вчиненні правопорушення є 25-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік під’їхав на автомобілі «Nissan Patrol» і за 100 метрів від закладу, де проходила сільська дискотека, вистрілив кілька разів у повітря.

Внаслідок його хуліганських дій ніхто не постраждав. Зброю вилучено, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо підозрюваного.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство з застосуванням зброї.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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