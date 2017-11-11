На Луганщині поліція розслідує звіряче вбивство різноробочого на складі. ФОТО

У Сєвєродонецьку правоохоронці розшукують чоловіка, який наніс 20 ножових поранень своїй жертві та втік з місця скоєння злочину.

Днями, о 18:45 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що поблизу будинку № 23 по вул. Автомобільній виявлено невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, група з розслідування тяжких злочинів, експерти-криміналісти, кінологи, керівництво ГУНП в Луганській області, прокуратури міста та області. По всім міським та районним відділам поліції було розіслане орієнтування про вчинене вбивство, орієнтовано особовий склад, що патрулює місто та несе службу на блок-постах, на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації щодо нього.

Першочерговими заходами, проведеними на місці злочину, правоохоронці встановили, що жертвою вбивства став 52-річний мешканець с. Чабанівка Новоайдарського району. На тілі загиблого експерти виявили 20 колото-різаних поранень в області шиї, голови, спини та грудної клітини. Чоловік працював різноробочим на складі, розташованому по вул. Автомобільній, де і сталося вбивство.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України «Навмисне вбивство».

На місці події працювали правоохоронці та експерти, встановлюються свідки події та обставини злочину.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо вчиненого кримінального правопорушення, стали свідком чи очевидцем події, проживаєте чи проходили у вказаний період поблизу місця вчинення злочину, просимо звернутися до Сєвєродонецького відділу поліції за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16 або телефонами 441-30, 095-234-57-37, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області