У Києві, на Хрещатику, 18-річна закарпатка обікрала дівчину. ФОТО

Близько 20:20 на вулиці Хрещатик 18-річна жителька Закарпатської області пройшла поруч із молодою киянкою - і непомітно для дівчини забрала з кишені її куртки мобільний телефон.

Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку, які помітили дії зловмисниці, наздогнали крадійку, коли вона швидко попрямувала між перехожими. Вилучений у неї телефон став речовим доказом у кримінальному провадженні, яке розпочали за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку Віталій Отрудько зазначив:

«19-річна потерпіла зрозуміла, що її обікрали, лише коли поліцейські попросили перевірити вміст кишені. Вона відразу згадала молодицю, що пройшла повз і нібито «зачепила» її, а також описала свій телефон».

Зловмисниці загрожує штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

За матерілами ВК ГУНП у Києві