На Вінниччині двоє людей загинули під час пожежі у приватному будинку. ФОТО

О 06:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, в с. Блажіївка Козятинського району горить житловий будинок.

По прибуттю бійців районної державної пожежно-рятувальної частини з’ясувалося, що вогнем охоплено житловий будинок на площі 60 кв.м.

Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС виявили тіла двох чоловіків: 69-річного власника будинку та його товариша. Рятувальники о 7:47 пожежу локалізували, а о 8:15 ліквідували.

Внаслідок загоряння вогнем знищено шиферне перекриття будинку та облицювання стін.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області