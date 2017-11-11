Серйозну ДТП із постраждалими розслідує поліція Закарпаття. ФОТО

Серйозну ДТП із постраждалими розслідує поліція Закарпаття. ФОТО

11:00 11.11.2017
  • Серйозну ДТП із постраждалими розслідує поліція Закарпаття. ФОТО
  • Серйозну ДТП із постраждалими розслідує поліція Закарпаття. ФОТО
  • Серйозну ДТП із постраждалими розслідує поліція Закарпаття. ФОТО

Поліція встановлює обставни аварії, де водій «ВАЗ-2107» виїжджав на трасу «Киів-Чоп» зі сторони села Обава та допустив зіткнення з іномаркою «Volkswagen Passat».

До чергової частини Мукачівського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Обава.

На місці автопригоди правоохоронці слідчо-оперативної групи з`ясували, що водій машини «ВАЗ-2107» виїжджав на головну дорогу та не переконався у безпечності маневру повороту. Чоловік не пропустив транспорт, який рухався у напрямку міста Ужгород.

В результаті зіткнення «ВАЗ» з іномаркою «Volkswagen Passat», автомобіль винуватця ДТП відкинуло у кювет. 34-річного водія з важкими травмами машиною швидкої медичної допомоги доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. Водій іномарки під час аварії не постраждав.

За фактом ДТП слідчий Мукачівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за част.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують). У справі триває розслідування обставин автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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