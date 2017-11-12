У Києві при загадкових обставинах зникла дворічна дівчинка. ФОТО
У Києві при загадкових обставинах зникла дворічна дівчинка. ФОТО
У Києві зникла 2 - річна Емілі Ружицька.
27 жовтня 2017 року дитина зникла з дому у м. Київ. Дитина може бути з біологічним батьком але поліція розшукує Емілі як викрадену.
Ми дуже сподіваємось на вашу допомогу!
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ