У Києві затримано злодія, який з ножем пограбував жінку в ліфті. ФОТО

Подія сталася у Святошинському районі столиці. Згодом правоохоронці дізналися, що зловмисника розшукують за переховування від суду запорізькі колеги.

Близько 15:00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Палладіна пограбували місцеву мешканку. Правоохоронці, які виїхали на виклик, встановили: 50-річна жінка поверталася додому після прогулянки, у ліфт із нею зайшов незнайомець. Щойно кабіна рушила вгору, зловмисник дістав ніж і почав погрожувати та вимагати цінні речі. Коли двері відчинилися, чоловік вихопив у місцевої мешканки сумку і побіг вверх. Разом із сумочкою «пішли» гаманець із майже 3000 гривень і банківськими картками.

Киянка зайшла у квартиру і розповіла про подію зятю. Родич відразу побіг і зупинив зловмисника між поверхами. Йому на допомогу уже поспішали поліцейські, який викликала потерпіла.

Начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко розповів: «Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили жіночу сумку та розкладний ніж «метелик». Кримінальне провадження розпочали за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Крім того, ми дізналися, що 41-річного уродженця Херсонщини розшукують правоохоронці Запоріжжя як особу, яка скоїла крадіжку і тепер переховується від суду».

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві