У Рівному правоохоронці затримали начальника відділу прокуратури на хабарі

Правоохоронці встановили, що керівник одного з відділів Сарненської місцевої прокуратури вимагає від громадянки 2,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

На даний час у суді розглядається справа по обвинуваченню особи у незаконному видобуванні бурштину-сирцю у складі організованої злочинної групи. За дане кримінальне правопорушення зловмиснику може загрожувати реальний термін покарання.

За вказану суму прокурор пообіцяв вплинути на суддю з метою винесення вироку, яким обвинуваченого буде звільнено від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», та повернуто арештований під час досудового розслідування транспортний засіб.

На одній із заправних станцій працівники генеральної інспекції ГПУ, Департаменту захисту економіки Національної поліції та Управління захисту економіки у Рівненській області затримали прокурора. З його автомобіля правоохоронці вилучили 2,5 тисяч доларів США, які він одержав від громадянки, що представляє інтереси обвинуваченого.

На даний час проводяться процесуальні заходи.

Вирішується питання щодо затримання керівника одного з відділів Сарненської місцевої прокуратури у порядку статті 208 КПК України.

За матеріалами прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України